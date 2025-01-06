КНДР испытала ракету во время визита Блинкена в Сеул. Она пролетела более 1100 км

Считается, что такая ракета теоретически может достичь американских военных баз на Гуаме, находящихся примерно в 3400 км от Пхеньяна

Испытание северокорейской ракеты (Иллюстративное фото: KNCA)

Северная Корея впервые в 2025 году произвела запуск баллистической ракеты, преодолевшей более 1100 км к востоку, прежде чем упасть в море, пишут агентства Yonhap и Reuters. Это произошло во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Южную Корею.

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи сообщил, что ракета была запущена около 12:00 по местному времени из района Пхеньяна, пролетев более 1100 км.

Считается, что такая ракета теоретически может достичь американских военных баз на Гуаме, находящихся примерно в 3400 км от Пхеньяна, если ее выпустить на максимальную дальность.

"Сегодняшний запуск – это напоминание о том, насколько важна наша совместная работа", – сказал Блинкен, обращаясь к южнокорейцам.

31 октября 2024 года КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Правительство Японии заявило о самом длительном времени полета северокорейской ракеты. Она летела 86 минут и преодолела расстояние около 1000 км с рекордной высотой более 7000 км, сообщил министр обороны Японии Гэн Накатани.

2 декабря украинская разведка сообщила, что Россия, которая сотрудничает с КНДР, уже использовала около 60 северокорейских баллистических ракет KN-23 против Украины.