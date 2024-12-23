У Сеулі бачать "деякі ознаки", що КНДР почала передавати Росії дрони-камікадзе
Північна Корея, ймовірно, розпочала передавати Росії дрони-камікадзе. Пхеньян також готується розгорнути додаткові війська на фронті російсько-української війни, вважає південнокорейська розвідка, яку цитує агентство Yonhap.
Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) бачить "деякі ознаки" того, що КНДР переходить до виробництва та постачання дронів-камікадзе, які "вперше були представлені під час інспекції північнокорейського диктатора Кім Чен Ина у листопаді".
Розвідники пояснюють це тим, що Північна Корея розуміє виклики на полі бою, хоче отримати практичний досвід ведення війни, а також модернізувати свою систему звичайних озброєнь.
Аналіз різноманітних розвідувальних даних також свідчить, що Північна Корея планує або змінити, або збільшити присутність своїх військових підрозділів у Росії. Наразі країна постачає РФ 240-мм реактивні системи залпового вогню та 170-мм самохідну артилерію, пише Yonhap.
У середині листопада Кім наказав почати повномасштабне масове виробництво дронів-камікадзе.
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