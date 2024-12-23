В Сеуле видят "некоторые признаки", что КНДР начала передавать России дроны-камикадзе

Ким Чен Ын в окружении дронов (Фото: Yonhap)

Северная Корея, вероятно, начала передавать России дроны-камикадзе. Пхеньян также готовится развернуть дополнительные войска на фронте российско-украинской войны, считает южнокорейская разведка, которую цитирует агентство Yonhap.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) видит "некоторые признаки" того, что КНДР переходит к производству и поставкам дронов-камикадзе, которые "впервые были представлены во время инспекции северокорейского диктатора Ким Чен Ына в ноябре".

Разведчики объясняют это тем, что Северная Корея понимает вызовы на поле боя, хочет получить практический опыт ведения войны, а также модернизировать свою систему обычных вооружений.

Анализ различных разведывательных данных также свидетельствует о том, что Северная Корея планирует либо изменить, либо увеличить присутствие своих военных подразделений в России. В настоящее время страна снабжает РФ 240-мм реактивными системами залпового огня и 170-мм самоходной артиллерией, пишет Yonhap.

В середине ноября Ким приказал начать полномасштабное массовое производство дронов-камикадзе.