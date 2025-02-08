Россияне с северокорейцами изменили тактику штурмов на Курском направлении – 47 ОМБр
Российская оккупационная армия вместе с северокорейскими войсками сменили тактику штурмов на Курском направлении. Об этом сообщили бойцы 47 отдельной механизированной бригады "Магура".
"Если раньше наступали в основном техникой, то сейчас бросили на штурм именно пехоту. Атаки осуществлялись большим количеством пехотных групп сразу в нескольких направлениях", – написали военные.
По их словам, штурм начался в полночь, продолжался всю ночь накатами в несколько волн и был более 16 часов – россияне и корейцы шли по полям и открытым участкам.
Вражеских штурмовиков подвозили также на багги и выгружали в узкие посадки, где враг прятался под деревьями.
"Но наши воины продолжают крепко держать линию столкновения — по врагу отработали все подразделения 47 бригады. Мощно погасили врага Bradley и артиллерия кассетными снарядами под корректировкой разведроты", – заявили в 47 ОМБр, добавив, что вражеские войска за штурм потеряли по меньшей мере роту.
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