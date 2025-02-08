Росіяни з північнокорейцями змінили тактику штурмів на Курському напрямку – 47 ОМБр

За словами військових, штурм почався опівночі, тривав всю ніч накатами в кілька хвиль і продовжувався понад 16 годин

Зброя (Ілюстративне фото: 63 ОМБр)

Російська окупаційна армія разом з північнокорейськими військами змінили тактику штурмів на Курському напрямку. Про це повідомили бійці 47 окремої механізованої бригади "Маґура".

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"Якщо раніше наступали здебільшого технікою, то нині кинули на штурм саме піхоту. Атаки здійснювалися великою кількістю піхотних груп одразу в кількох напрямках", – написали військові.

За їхніми словами, штурм почався опівночі, тривав всю ніч накатами в кілька хвиль і продовжувався понад 16 годин – росіяни та корейці йшли полями та відкритими ділянками.

Ворожих штурмовиків підвозили також на багі й вивантажували у вузькі посадки, де ворог ховався під деревами.

"Але наші воїни продовжують міцно тримати лінію зіткнення — по ворогу відпрацювали всі підрозділи 47 бригади. Потужно погасили ворога Bradley та артилерія касетними снарядами під коригуванням розвідроти", – заявили у 47 ОМБр, додавши, що ворожі війська за штурм втратили щонайменше роту.