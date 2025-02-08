Росіяни з північнокорейцями змінили тактику штурмів на Курському напрямку – 47 ОМБр
Російська окупаційна армія разом з північнокорейськими військами змінили тактику штурмів на Курському напрямку. Про це повідомили бійці 47 окремої механізованої бригади "Маґура".
"Якщо раніше наступали здебільшого технікою, то нині кинули на штурм саме піхоту. Атаки здійснювалися великою кількістю піхотних груп одразу в кількох напрямках", – написали військові.
За їхніми словами, штурм почався опівночі, тривав всю ніч накатами в кілька хвиль і продовжувався понад 16 годин – росіяни та корейці йшли полями та відкритими ділянками.
Ворожих штурмовиків підвозили також на багі й вивантажували у вузькі посадки, де ворог ховався під деревами.
"Але наші воїни продовжують міцно тримати лінію зіткнення — по ворогу відпрацювали всі підрозділи 47 бригади. Потужно погасили ворога Bradley та артилерія касетними снарядами під коригуванням розвідроти", – заявили у 47 ОМБр, додавши, що ворожі війська за штурм втратили щонайменше роту.
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