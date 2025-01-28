Військові КНДР проводять роботу над помилками, але їх ще планують активно залучати – Центр при РНБО

Коваленко зауважив: зарано говорити, що північнокорейські солдати не будуть продовжувати активну участь у війні

Військові КНДР (Ілюстративне фото: KCNA)

У Курській області військові з Північної Кореї проводять "роботу над помилками" з російськими командирами та власними офіцерами, але зарано говорити, що вони не продовжать активну участь у війні. Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки й оборони Андрій Коваленко.

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"Військові КНДР на Курщині не навчилися протистояти нашим дронам та артилерії, зазнали значних втрат і зараз проводять з російськими командирами та власними офіцерами "роботу над помилками", – розповів він.

Коваленко зауважив: зарано говорити, що північнокорейські солдати не будуть продовжувати активну участь у війні.

За даними посадовця, солдатів із КНДР планують і далі активно залучати.

Напередодні британський телеканал Sky News із посиланням на неназваного командира українського підрозділу спецпризначення заявив, що північнокорейські військові, ймовірно, тимчасово відступили від лінії зіткнення в Курській області після того, як зазнали серйозних втрат.

Також, додав він, великою проблемою для диктатора Кім Чен Ина стало те, що солдати з КНДР потрапили до українського полону, а також є чітка фіксація тіл загиблих корейців.

Згідно з початковими домовленостями, росіяни повинні були "забезпечити максимальну анонімність" участі солдатів із КНДР у боях, проте не змогли зробити цього, підсумував Коваленко.

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