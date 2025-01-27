Sky News: Солдати КНДР, ймовірно, тимчасово відступили від лінії зіткнення після втрат

В Головному управлінні розвідки заявили LIGA.net, що уточнюють цю інформацію

Військові КНДР (Ілюстративне фото: KCNA)

Північнокорейські військові, ймовірно, тимчасово відступили від лінії зіткнення в Курській області Росії після того, як зазнали серйозних втрат. Про це повідомив телеканал Sky News із посиланням на неназваного командира українського підрозділу спеціального призначення.

Військовий з позивним Пульс сказав, що солдати КНДР винесли уроки з помилок, яких припустилися під час перших зіткнень з українськими солдатами. Він вважає, що північнокорейці відновлюються або чекають на підкріплення.

"Я думаю, вони скоро повернуться", – додав військовий.

LIGA.net звернулася за коментарем до Головного управління розвідки Міністерства оборони. Там заявили, що уточнюють.