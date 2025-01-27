Sky News: Солдати КНДР, ймовірно, тимчасово відступили від лінії зіткнення після втрат
Північнокорейські військові, ймовірно, тимчасово відступили від лінії зіткнення в Курській області Росії після того, як зазнали серйозних втрат. Про це повідомив телеканал Sky News із посиланням на неназваного командира українського підрозділу спеціального призначення.
Військовий з позивним Пульс сказав, що солдати КНДР винесли уроки з помилок, яких припустилися під час перших зіткнень з українськими солдатами. Він вважає, що північнокорейці відновлюються або чекають на підкріплення.
"Я думаю, вони скоро повернуться", – додав військовий.
LIGA.net звернулася за коментарем до Головного управління розвідки Міністерства оборони. Там заявили, що уточнюють.
- 11 січня 2025 року президент Зеленський повідомив, що українські захисники взяли у полон двох солдатів із Північної Кореї у Курській області. Це перші військові з КНДР, які потрапили до українського полону та вижили після отриманих раніше поранень.
- 21 січня Зеленський сказав, що з 12 000 північнокорейських військових, які беруть участь у боях у Курській області, загинули 4000.
- 23 січня Буданов заявив, що цього року КНДР передасть Росії нову партію балістичних ракет малої дальності KN-23, артилерійські системи й снаряди.