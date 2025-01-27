Sky News: Солдаты КНДР, вероятно, временно отступили от линии столкновения после потерь

В Главном управлении разведки заявили LIGA.net, что уточняют эту информацию

Военные КНДР (Иллюстративное фото: KCNA)

Северокорейские военные, вероятно, временно отступили от линии столкновения в Курской области России после того, как понесли серьезные потери. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на неназванного командира украинского подразделения специального назначения.

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Военный с позывным Пульс сказал, что солдаты КНДР извлекли уроки из ошибок, допущенных в ходе своих первых столкновений с украинскими солдатами. Он считает, что северокорейцы восстанавливаются или ждут подкрепления.

"Я думаю, они скоро вернутся", – добавил военный.

LIGA.net обратилась за комментарием к Главному управлению разведки Министерства обороны. Там заявили, что уточняют.