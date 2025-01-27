Sky News: Солдаты КНДР, вероятно, временно отступили от линии столкновения после потерь
Военные КНДР (Иллюстративное фото: KCNA)

Северокорейские военные, вероятно, временно отступили от линии столкновения в Курской области России после того, как понесли серьезные потери. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на неназванного командира украинского подразделения специального назначения.

Военный с позывным Пульс сказал, что солдаты КНДР извлекли уроки из ошибок, допущенных в ходе своих первых столкновений с украинскими солдатами. Он считает, что северокорейцы восстанавливаются или ждут подкрепления.

"Я думаю, они скоро вернутся", – добавил военный.

LIGA.net обратилась за комментарием к Главному управлению разведки Министерства обороны. Там заявили, что уточняют.

  • 11 января 2025 года президент Зеленский сообщил, что украинские защитники взяли в плен двух солдат из Северной Кореи в Курской области. Это первые военные из КНДР, которые попали в украинский плен и выжили после полученных ранений.
  • 21 января Зеленский сказал, что из 12 000 северокорейских военных, участвующих в боях в Курской области, погибли 4000.
  • 23 января Буданов заявил, что в этом году КНДР передаст России новую партию баллистических ракет малой дальности KN-23, артиллерийские системы и снаряды.
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