Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия снова привлекла северокорейских военных к боям в Курской области, на этом направлении произошли новые штурмы. По его словам, украинские силы уничтожили сотни русских и северокорейских военных.

Президент отметил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил ему о ситуации в Донецкой области и в районе Курской области.

Зеленский подчеркнул, что бои на территории РФ важны, поскольку это сдерживает неприятеля и не дает ему увеличить давление на украинские города. Он также отметил, что 60 000 российских военных, которые сейчас находятся в Курской области, не смогли усилить группировку кафиров в Донецкой области, в частности в районе Покровска.

29 января 2025 года ЦПИ сообщил, что в Курской области военные из Северной Кореи проводят "работу над ошибками" с российскими командирами и собственными офицерами, но рано говорить, что они не продолжат активное участие в войне.

31 января Newsweek сообщил, что КНДРовцы имитируют туберкулез для того, чтобы не ехать на фронт в Россию.

2 февраля Зеленский сообщил, что Россия и КНДР потеряли десятки офицеров из-за удара ВСУ в Курской области.