Зеленский заявил, что северокорейские войска снова воюют на Курском направлении
Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия снова привлекла северокорейских военных к боям в Курской области, на этом направлении произошли новые штурмы. По его словам, украинские силы уничтожили сотни русских и северокорейских военных.

Президент отметил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил ему о ситуации в Донецкой области и в районе Курской области.

Зеленский подчеркнул, что бои на территории РФ важны, поскольку это сдерживает неприятеля и не дает ему увеличить давление на украинские города. Он также отметил, что 60 000 российских военных, которые сейчас находятся в Курской области, не смогли усилить группировку кафиров в Донецкой области, в частности в районе Покровска.

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