Украина может выдать Южной Корее пленных солдат КНДР, но переговоры еще не ведутся

Посол не сказал точно, связывалась ли Украина с Северной Кореей для возвращения солдат домой

Дмитрий Пономаренко (Фото: Посольство Украины в Южной Корее)

Украина может обсудить с Южной Кореей вопрос выдачи двух пленных северокорейских солдат. Об этом сказал посол Украины в Северной Корее Дмитрий Пономаренко в интервью The Korean Times.

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Посол подчеркнул, что официальные переговоры еще не начаты. Но если пленные откажутся возвращаться на родину, то Украина готова к сотрудничеству и проведет консультацию с Сеулом об условиях их передачи.

"Учитывая угрозу жизни и свободе северокорейских военнослужащих в случае их репатриации в КНДР, а также в случае их отказа вернуться, мы открыты для диалога с международными партнерами, в частности с Республикой Корея, относительно возможностей их передачи третьим странам", – сказал он.

После захвата пленных солдат КНДР в Южной Корее также заявляли, что хотят обсудить с украинской стороной возможность их выдачи в случае, если солдаты выразят такое желание.

Но в случае если пленные захотят вернуться домой в КНДР, то Украина будет обязана репатриировать их, подчеркнул посол.

Относительно переговоров с КНДР о возвращении их солдат домой, то Пономаренко отметил, что этот вопрос очень деликатный и, чтобы не допустить негативного влияния на обменный процесс, пока лучше воздержаться от комментариев.