Глава військового комітету НАТО: Завадити співпраці РФ і КНДР можна перехопленням озброєння
Зупинити співпрацю Північної Кореї з Росією можна, зокрема, перехопленням постачань озброєння. Про це новий очільник військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив в інтерв'ю АрміяInform.
"Припинення участі Північної Кореї вимагає посилення санкцій, посилення дипломатичного тиску на Китай і перехоплення постачання озброєнь за допомогою розвідки та військово-морської співпраці", – сказав він.
Драгоне нагадав, що Північна Корея постачає Росії боєприпаси, ракети й навіть особовий склад.
Днями бійці 47 окремої механізованої бригади "Маґура" повідомляли, що російська окупаційна армія разом з північнокорейськими військами змінили тактику штурмів на Курському напрямку.
"Якщо раніше наступали здебільшого технікою, то нині кинули на штурм саме піхоту. Атаки здійснювалися великою кількістю піхотних груп одразу в кількох напрямках", – написали тоді військові.
- 4 листопада 2024 року Зеленський заявив, що Росія перекинула до Курської області близько 11 000 військовослужбовців з Північної Кореї.
- 5 листопада Умєров підтвердив перші боєзіткнення ЗСУ із солдатами КНДР. За його словами, це були "маломасштабні бої".
- 29 січня 2025 року ЦПД повідомив, що в Курській області військові з Північної Кореї проводять "роботу над помилками" з російськими командирами та власними офіцерами, але рано говорити, що вони не продовжать активну участь у війні.
- 7 лютого президент Зеленський заявив, що Росія знову залучила північнокорейських військових до боїв у Курській області, на цьому напрямку відбулися нові штурми.