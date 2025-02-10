Глава військового комітету НАТО: Завадити співпраці РФ і КНДР можна перехопленням озброєння

Північна Корея постачає Росії боєприпаси, ракети та навіть особовий склад

Джузеппе Драгоне (Фото: Офіс президента)

Зупинити співпрацю Північної Кореї з Росією можна, зокрема, перехопленням постачань озброєння. Про це новий очільник військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив в інтерв'ю АрміяInform.

"Припинення участі Північної Кореї вимагає посилення санкцій, посилення дипломатичного тиску на Китай і перехоплення постачання озброєнь за допомогою розвідки та військово-морської співпраці", – сказав він.

Драгоне нагадав, що Північна Корея постачає Росії боєприпаси, ракети й навіть особовий склад.

Днями бійці 47 окремої механізованої бригади "Маґура" повідомляли, що російська окупаційна армія разом з північнокорейськими військами змінили тактику штурмів на Курському напрямку.

"Якщо раніше наступали здебільшого технікою, то нині кинули на штурм саме піхоту. Атаки здійснювалися великою кількістю піхотних груп одразу в кількох напрямках", – написали тоді військові.