В Ірландії планують посилити правила проживання для українських біженців

Скорочується безкоштовний термін проживання в країні та вводяться нові фінансові вимоги для тих українців, які мають роботу

Ірландія планує скоротити термін перебування українців у державному житлі з 90 до 30 днів і запровадити оплату за проживання працюючим українцям. Відповідне рішення узгодив підкомітет Кабінету міністрів, повідомляє національний ірландський мовник RTE.

Міністр юстиції Джим О'Каллаган і державний міністр Колм Брофі проведуть додаткову роботу над тим, як саме буде реалізована нова пропозиція.

Очікується, що законопроєкт представлять лідерам урядових партій найближчими тижнями, після чого його подадуть Кабінету міністрів для остаточного затвердження.

Загалом, за інформацією RTE, реалізація такої системи може тривати від дев’яти до 12 місяців.

Раніше Джим О'Каллаган заявив, що вважає доцільним запровадження орендної плати для тих, хто мешкає в центрах Міжвідомчої служби з надання притулку (IPAS) і водночас працює. Розглядаються варіанти внесків від 15 до 238 євро на тиждень залежно від рівня заробітку.

"Зрештою, це буде рішення уряду, але ми рекомендуємо ці пропозиції і вважаємо їх доречними", – зазначив міністр.

З лютого 2022 року понад 120 000 українців, які втекли від повномасштабної війни, отримали тимчасовий захист в Ірландії. З них близько 83 000 досі проживають у країні.

Українці могли залишатися у державному житлі протягом 90 днів, однак нові правила скоротять цей термін утричі. Очільник міністерства визнав значне зростання тих, хто прибуває в країну. Він відзначив, що якщо темпи прибуття в країну людей залишатимуться такими високими, владі доведеться шукати додаткові варіанти для їх розміщення.