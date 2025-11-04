В Ирландии планируют ужесточить правила проживания для украинских беженцев

Сокращается бесплатный срок проживания в стране и вводятся новые финансовые требования для тех украинцев, у кого есть работа

Фото: Depositphotos

Ирландия планирует сократить срок пребывания украинцев в государственном жилье с 90 до 30 дней и ввести оплату за проживание работающим украинцам. Соответствующее решение согласовал подкомитет Кабинета министров, сообщает национальный ирландский вещатель RTE.

Министр юстиции Джим О'Каллаган и государственный министр Колм Брофи проведут дополнительную работу над тем, как именно будет реализовано новое предложение.

Ожидается, что законопроект представят лидерам правительственных партий в ближайшие недели, после чего его подадут Кабинету министров для окончательного утверждения.

В целом, по информации RTE, реализация такой системы может занять от девяти до 12 месяцев.

Ранее Джим О'Каллаган заявил, что считает целесообразным введение арендной платы для тех, кто живет в центрах Межведомственной службы по предоставлению убежища (IPAS) и одновременно работает. Рассматриваются варианты взносов от 15 до 238 евро в неделю в зависимости от уровня заработка.

"В конце концов, это будет решение правительства, но мы рекомендуем эти предложения и считаем их уместными", – отметил министр.

С февраля 2022 года более 120 000 украинцев, бежавших от полномасштабной войны, получили временную защиту в Ирландии. Из них около 83 000 до сих пор проживают в стране.

Украинцы могли оставаться в государственном жилье в течение 90 дней, однако новые правила сократят этот срок втрое. Глава министерства признал значительный рост прибывающих в страну. Он отметил, что если темпы прибытия в страну людей будут оставаться такими высокими, властям придется искать дополнительные варианты для их размещения.