В Ирландии планируют ужесточить правила проживания для украинских беженцев
Ирландия планирует сократить срок пребывания украинцев в государственном жилье с 90 до 30 дней и ввести оплату за проживание работающим украинцам. Соответствующее решение согласовал подкомитет Кабинета министров, сообщает национальный ирландский вещатель RTE.
Министр юстиции Джим О'Каллаган и государственный министр Колм Брофи проведут дополнительную работу над тем, как именно будет реализовано новое предложение.
Ожидается, что законопроект представят лидерам правительственных партий в ближайшие недели, после чего его подадут Кабинету министров для окончательного утверждения.
В целом, по информации RTE, реализация такой системы может занять от девяти до 12 месяцев.
Ранее Джим О'Каллаган заявил, что считает целесообразным введение арендной платы для тех, кто живет в центрах Межведомственной службы по предоставлению убежища (IPAS) и одновременно работает. Рассматриваются варианты взносов от 15 до 238 евро в неделю в зависимости от уровня заработка.
"В конце концов, это будет решение правительства, но мы рекомендуем эти предложения и считаем их уместными", – отметил министр.
С февраля 2022 года более 120 000 украинцев, бежавших от полномасштабной войны, получили временную защиту в Ирландии. Из них около 83 000 до сих пор проживают в стране.
Украинцы могли оставаться в государственном жилье в течение 90 дней, однако новые правила сократят этот срок втрое. Глава министерства признал значительный рост прибывающих в страну. Он отметил, что если темпы прибытия в страну людей будут оставаться такими высокими, властям придется искать дополнительные варианты для их размещения.
- В сентябре Нидерланды стали бить тревогу из-за нехватки мест для проживания украинских беженцев. Из-за переполненных центров для размещения переселенцы часто получают отказ.
- С 1 ноября Федеральный совет Швейцарии ограничил временный статус защиты для украинцев из семи западных областей. Для всех остальных статус продлен до марта 2027 года.
