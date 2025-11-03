Загибель військових на Дніпропетровищні: морпіхи заявили про відсторонення

Росіяни вдарили по центру населеного пункту Самарівського району, через що постраждали та загинули і цивільні, і військові, розповіли у 30 корпусі

Ілюстративне фото: 30 корпус морської піхоти

Через загибель та поранення українських військових від удару РФ у Дніпропетровській області було відсторонено низку посадовців. Про це повідомили у 30 корпусі морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ.

1 листопада окупанти завдали ракетно-дронового удару по одному з населених пунктів Самарівського району – під час атаки у селищі перебували військовослужбовці однієї з бригад морпіхів, розповіли у з'єднанні.

За його даними, росіяни здійснили удар по центру населеного пункту, де не було розташовано жодного плацу.

Раніше журналіст ТСН Дмитро Святненко заявив, що окупанти вдарили балістикою по українських військових, коли їх зібрали на нагородження на плацу, й що серед загиблих є його брат Володимир. Зі слів медійника йдеться, що під російською атакою опинились бійці 35 бригади морської піхоти.

У корпусі зазначили, що серед загиблих та поранених є як цивільні жителі, так і військові.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії у військовій частині, щоб встановити всі обставини події; також певні чиновники були відсторонені від своїх посад, підсумовують у з'єднанні.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомило, що розпочало слідство щодо цієї трагедії за статтею про недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану (детальніше тут).