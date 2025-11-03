Розпочалося розслідування загибелі військових на Дніпропетровщині
Правоохоронці розпочали досудове розслідування загибелі та поранення українських військових через російський обстріл у Дніпропетровській області. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.
"За попередньою інформацією, 1 листопада близько 17:00 ворог завдав ракетного удару по місцю базування українських військових. Через атаку є загиблі та поранені", – йдеться у публікації.
За словами ДБР, на місце атаки одразу прибула їхня слідчо-оперативна група, яка проводить необхідні дії для встановлення всіх обставин трагедії.
"Зокрема, слідство перевіряє, чи були дотримані вимоги безпеки особового складу під час повітряної тривоги та чи належним чином було організовано укриття військових", – зауважують у відомстві.
Розслідування проводиться за статтею про недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану.
Максимальне покарання – вісім років ув'язнення.
"Внаслідок ворожого удару постраждали військові та цивільні. Противник застосував дві балістичні ракети та три ударні безпілотники "Герань/Гербера" (тип ракет остаточно встановлюється)", – додають у спецпрокуратурі Східного регіону.
Напередодні угруповання військ "Схід" повідомило, що 1 листопада росіяни здійснили комбінований удар по Дніпропетровщині й з-поміж постраждалих та загиблих є українські захисники.
Згодом журналіст ТСН Дмитро Святненко заявив, що росіяни вдарили балістикою по українських захисниках, коли їх зібрали на нагородження на плацу, й що серед загиблих є його брат Володимир.
"Мого брата вбили в суботу. Він воював із 23-го. Пройшов ад у Кринках, Курахово, Мар'їнка, Красногорівка... Його вбили росіяни. Але не на полі бою. В глибокому тилу. Його разом із побратимами зібрали на плацу, щоб нагородити. Зібрали найкращих. Найкращих пілотів і піхотинців бригади (йдеться про 35 бригаду морської піхоти. – Ред.). У наказовому порядку. На відкритій місцевості. Прилетіла балістика. Історія недбальства (чи не недбальства) повторилась", – розповів медійник.
- У листопаді 2023 року окупанти завдали ракетного удару під час шикування військових 128 бригади для нагородження.
- Також загарбники регулярно атакують навчальні підрозділи ЗСУ. Зокрема, такий удар стався 16 жовтня у тиловій та відносно спокійній частині країни – попри оповіщення, переміщення в укриття й інші вжиті заходи безпеки не вдалось повністю уникнути втрат.
- Раніше, у липні, головком Сирський заборонив скупчення військових та розміщення їх у наметах на полігонах (детальніше про нові заходи безпеки читайте тут).
