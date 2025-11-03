Розпочалося розслідування загибелі військових на Дніпропетровщині

ДБР перевіряє дотримання вимог безпеки для військових після удару окупантів по місцю базування захисників у Дніпропетровській області

Ілюстративне фото: Depositphotos

Правоохоронці розпочали досудове розслідування загибелі та поранення українських військових через російський обстріл у Дніпропетровській області. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

"За попередньою інформацією, 1 листопада близько 17:00 ворог завдав ракетного удару по місцю базування українських військових. Через атаку є загиблі та поранені", – йдеться у публікації.

За словами ДБР, на місце атаки одразу прибула їхня слідчо-оперативна група, яка проводить необхідні дії для встановлення всіх обставин трагедії.

"Зокрема, слідство перевіряє, чи були дотримані вимоги безпеки особового складу під час повітряної тривоги та чи належним чином було організовано укриття військових", – зауважують у відомстві.

Розслідування проводиться за статтею про недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану.

Максимальне покарання – вісім років ув'язнення.

"Внаслідок ворожого удару постраждали військові та цивільні. Противник застосував дві балістичні ракети та три ударні безпілотники "Герань/Гербера" (тип ракет остаточно встановлюється)", – додають у спецпрокуратурі Східного регіону.

Напередодні угруповання військ "Схід" повідомило, що 1 листопада росіяни здійснили комбінований удар по Дніпропетровщині й з-поміж постраждалих та загиблих є українські захисники.

Згодом журналіст ТСН Дмитро Святненко заявив, що росіяни вдарили балістикою по українських захисниках, коли їх зібрали на нагородження на плацу, й що серед загиблих є його брат Володимир.

"Мого брата вбили в суботу. Він воював із 23-го. Пройшов ад у Кринках, Курахово, Мар'їнка, Красногорівка... Його вбили росіяни. Але не на полі бою. В глибокому тилу. Його разом із побратимами зібрали на плацу, щоб нагородити. Зібрали найкращих. Найкращих пілотів і піхотинців бригади (йдеться про 35 бригаду морської піхоти. – Ред.). У наказовому порядку. На відкритій місцевості. Прилетіла балістика. Історія недбальства (чи не недбальства) повторилась", – розповів медійник.