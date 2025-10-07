Удари по полігонах Сил оборони. Військові розповіли, які заходи безпеки вживають

Військові забезпечені "на всі 100%" укриттями, також паралельно впроваджують інші заходи безпеки

Військові на полігоні (Ілюстративне фото: 28 ОМБр)

За усіма фактами загибелі військових на навчальних полігонах через російські удари проводять комплексні службові розслідування. Про це повідомили LIGA.net у Командуванні Сухопутних військ у відповідь на запит та розповіли, яких превентивних заходів безпеки вживають.

"Вказані події є предметом службових розслідувань, які здійснюються відповідно до встановленого порядку... Причинно-наслідкові зв’язки випадків ворожих ракетних ударів по навчальним центрам та полігонам ретельно вивчаються та аналізуються", – повідомили військові.

За фактом атаки по Гончарівському центру підготовки також призначене службове розслідування, щоб встановити обставини загибелі та поранення військових, а також визначити "роль та місце" усіх причетних посадових осіб. У Сухопутних військах зазначили, що винні обов'язково будуть притягнуті до відповідальності.

Разом із тим наголосили, що військові "на всі 100%" забезпечені укриттями. Додатково до цього проводиться постійне покращення безпечних умов перебування військовослужбовців.

У Сухопутних військах надали перелік превентивних заходів, які впроваджують у військових частинах та інших установах для захисту військових, а саме:

→ удосконалюється організація служби військ з урахуванням поточної оперативної обстановки;

→ проводиться розосередження особового складу у місцях із підвищеним ризиком;

→ активно застосовується маскування та інші засоби, які унеможливлюють виявлення військ російською армією;

→ встановлюють інженерне обладнання території та споруджують укриття відповідно до стандартів безпеки;

→ проводять додаткові навчально-тренувальні заходи з підрозділами щодо дій у разі загрози удару.

"Ці заходи спрямовані на зниження ймовірності втрат та підвищення стійкості підрозділів у бойових умовах", – наголосили військові.

Однак вони зазначили, що інші подробиці, зокрема щодо місць розташування чи обсягів реалізації превентивних дій, розголошувати не можуть. Адже ці дані можуть нести загрозу інтересам національної безпеки України.