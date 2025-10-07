Удары по полигонам Сил обороны. Военные рассказали, какие меры безопасности принимают

Военные обеспечены "на все 100%" укрытиями, также параллельно внедряют другие меры безопасности

Военные на полигоне (Иллюстративное фото: 28 ОМБр)

По всем фактам гибели военных на учебных полигонах из-за российских ударов проводят комплексные служебные расследования. Об этом сообщили LIGA.net в Командовании Сухопутных войск в ответ на запрос и рассказали, какие превентивные меры безопасности принимают.

"Указанные события являются предметом служебных расследований, которые осуществляются в соответствии с установленным порядком... Причинно-следственные связи случаев вражеских ракетных ударов по учебным центрам и полигонам тщательно изучаются и анализируются", – сообщили военные.

По факту атаки по Гончаровскому центру подготовки также назначено служебное расследование, чтобы установить обстоятельства гибели и ранений военных, а также определить "роль и место" всех причастных должностных лиц. В Сухопутных войсках отметили, что виновные обязательно будут привлечены к ответственности.

Вместе с тем отметили, что военные "на все 100%" обеспечены укрытиями. В дополнение к этому проводится постоянное улучшение безопасных условий пребывания военнослужащих.

В Сухопутных войсках предоставили перечень превентивных мер, которые внедряют в воинских частях и других учреждениях для защиты военных, а именно:

→ совершенствуется организация службы войск с учетом текущей оперативной обстановки;

→ проводится рассредоточение личного состава в местах с повышенным риском;

→ активно применяется маскировка и другие средства, которые делают невозможным обнаружение войск российской армией;

→ устанавливают инженерное оборудование территории и сооружают укрытия в соответствии со стандартами безопасности;

→ проводят дополнительные учебно-тренировочные мероприятия с подразделениями по действиям в случае угрозы удара.

"Эти меры направлены на снижение вероятности потерь и повышение устойчивости подразделений в боевых условиях", – подчеркнули военные.

Однако они отметили, что другие подробности, в частности относительно мест расположения или объемов реализации превентивных действий, разглашать не могут. Ведь эти данные могут нести угрозу интересам национальной безопасности Украины.