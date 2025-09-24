Россия ударила "Искандерами" по учебному подразделению ВСУ. Есть потери

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ)

24 сентября российская армия нанесла комбинированный удар двумя ракетами "Искандер" по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил. Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

Отмечается, что в результате точного попадания в укрытие, несмотря на принятые меры безопасности, полностью избежать потерь среди личного состава не удалось.

На месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Сухопутные войска отмечают, что продолжается постоянная работа по оборудованию учебных центров, полигонов и других военных объектов надежными укрытиями. Кроме того, вводятся дополнительные меры безопасности для защиты личного состава во время ракетных и воздушных атак врага.