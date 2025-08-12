Россия нанесла удар по учебному заведению ВСУ: один военнослужащий погиб, 23 травмированы
В ночь на 12 августа российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Один военнослужащий погиб, 23 травмированы. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск.
Военнослужащие пострадали на пути к укрытию, куда они направлялись после сигнала тревоги.
"Оповещение личного состава было проведено надлежащим образом сразу после получения сигнала "Ракетная опасность". Несмотря на принятые меры безопасности, во время перемещения в оборудованные укрытия и убежища группа военнослужащих попала в зону поражения кассетных боеприпасов", – сообщили в ВСУ.
Известно об одном погибшем и 11 раненых различной степени тяжести. Еще 12 военнослужащих обратились за медицинской помощью с жалобами на акубаротравму и острый стресс.
Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают экстренные службы.
- 1 июня Россия нанесла ракетный удар о местонахождении учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ в Днепропетровской области.
- 22 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по полигону Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Сообщалось о трех погибших и 14 раненых среди защитников.
- 24 июня российская армия нанесла удар дронами территорию одного из учебных центров Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
