Россия нанесла удар по учебному заведению ВСУ: один военнослужащий погиб, 23 травмированы

Иллюстративное фото: Depositphotos

В ночь на 12 августа российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Один военнослужащий погиб, 23 травмированы. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск.

Военнослужащие пострадали на пути к укрытию, куда они направлялись после сигнала тревоги.

"Оповещение личного состава было проведено надлежащим образом сразу после получения сигнала "Ракетная опасность". Несмотря на принятые меры безопасности, во время перемещения в оборудованные укрытия и убежища группа военнослужащих попала в зону поражения кассетных боеприпасов", – сообщили в ВСУ.

Известно об одном погибшем и 11 раненых различной степени тяжести. Еще 12 военнослужащих обратились за медицинской помощью с жалобами на акубаротравму и острый стресс.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают экстренные службы.