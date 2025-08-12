Росія вдарила по навчальному закладу ЗСУ: один військовий загинув, 23 травмовано

Ілюстративне фото: Depositphotos

У ніч проти 12 серпня російські війська завдавали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Один військовий загинув, 23 травмовано. Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ.

Військовослужбовці постраждали на шляху до укриття, куди вони прямували після сигналу тривоги.

"Оповіщення особового складу було здійснено належним чином одразу після надходження сигналу "Ракетна небезпека". Попри вжиті заходи безпеки, під час переміщення до обладнаних укриттів та сховищ, група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів", – повідомили у ЗСУ.

Відомо про одного загиблого та 11-х поранених різних ступенів тяжкості. Ще 12 військовослужбовців звернулося за медичною допомогою зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес.

Пораненим надається вся необхідна медична допомога. На місці працюють екстрені служби.