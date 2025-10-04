Военных стали переводить из учебного центра на Черниговщине после ракетного удара РФ

Иллюстративное фото: Depositphotos

После ракетного удара РФ 24 сентября военных из Гончаровского центра подготовки подразделений на Черниговщине стали переводить в другие области. Об этом сообщили в командовании Сухопутных войск ВСУ в ответ на запрос Суспільного.

В руководстве сообщили, что военных Центра "поэтапно перемещают в другие регионы Украины для более безопасного пребывания и проведения занятий" и что происходит это после вышеупомянутой атаки и в связи с увеличением присутствия российских разведывательных беспилотников и усилением внимания армии РФ к Черниговщине.

В сообщении отметили, что мероприятия на объекте были организованы согласно требованиям главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и руководителя Сухопутных войск Геннадия Шаповалова, однако несмотря на это в Гончаровском центре подготовки подразделений после российского удара погибли военнослужащие.

В командовании сообщили, что по данному факту назначили специальное служебное расследование, чтобы установить все обстоятельства, которые привели к жертвам, а также "роль и место всех причастных к этому должностных лиц".

"Виновных привлекут к ответственности согласно действующему законодательству. Вместе с этим следует отметить, что по требованию командующего Сухопутных войск ВСУ укрытием личный состав обеспечен на все 100%. Также проводится постоянная работа по улучшению безопасных условий пребывания военнослужащих. Постоянно проводятся тренировки действий личного состава по вопросам соблюдения требований безопасности во время "Воздушной тревоги", других видов опасности и оказания первой медицинской помощи", – рассказали в руководстве Сухопутных войск.