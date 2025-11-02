Серед жертв ударів РФ по Дніпропетровщині є українські військові – угрупування "Схід"

Окупанти завдали ракетно-дронового удару по громадах Дніпропетровської області, через що є втрати серед захисників

У суботу, 1 листопада, росіяни здійснили комбінований удар по Дніпропетровщині, з-поміж постраждалих та загиблих є українські захисники. Про це повідомило угрупування військ "Схід".

У командуванні зауважили, що загарбники продовжують бити різними засобами не тільки безпосередньо по позиціях Сил оборони, але й систематично атакують населені пункти у глибокому тилу й у районах, наближених до фронту.

"Вчора, 1 листопада 2025 року, ворог здійснював ракетно-дроновий удар по громадах Дніпропетровської області. Потерпали Нікополь, Піщанська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Внаслідок ворожого комбінованого удару є, на жаль, загиблі та поранені і серед військовослужбовців ЗСУ", – йдеться у дописі.

За словами угрупування, наразі працюють відповідні правоохоронні органи: у тому числі перевіряється, чи дотримувались й виконувались вимоги про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку й заборону на розміщення військових та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості та щодо розташування у непризначених для цього місцях.

Вищезгадані вимоги викладено у розпорядженнях головнокомандувача Олександра Сирського та Генерального штабу ЗСУ.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих захисників України…Російський агресор дорого заплатить за скоєне", – підсумували у публікації.

Раніше Генштаб повідомив, що село Новотроїцьке Піщанської сільської громади було атаковано, попередньо, балістичною ракетою "Іскандер-М" та БпЛА "Герань"/"Гербера".

