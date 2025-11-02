Росія вдарила по Запоріжжю – без світла майже 58 000 абонентів, фото

Росія вдарила по Запоріжжю – без світла майже 58 000 абонентів, фотодоповнено
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
У ніч проти 2 листопада Росія атакувала Запоріжжя, внаслідок чого майже 58 000 абонентів залишилися без електроенергії. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Близько трьох вибухів пролунали після 02:00. Зафіксовані пошкодження у житловому секторі, станом на 04:16 були поранені дві людини: 44-річна жінка та 91-річний чоловік. На місці працюють комунальні й інші служби.
За слова Федорова, енергетики відновлять живлення, як тільки дозволить безпекова ситуація.
ДОПОВНЕНО о 07:30. Внаслідок атаки пошкоджені 17 приватних будинків. Обом постраждалим медики надали необхідну допомогу та провели обстеження.
Знеструмленими лишаються 11 434 абоненти. Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки.
- 30 жовтня росіяни вдарили по Слов'янській ТЕС, внаслідок чого загинули двоє енергетиків, ще п'ятеро працівників станції отримали поранення.
- Того ж дня через російську атаку без світла, тепла й води залишився Ладижин у Вінницькій області.
