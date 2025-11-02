Росія вдарила по Запоріжжю – без світла майже 58 000 абонентів, фото

Унаслідок ворожої атаки постраждали дві людини, серед яких 44-річна жінка та 91-річний чоловік

Наслідок атаки на Запоріжжя

У ніч проти 2 листопада Росія атакувала Запоріжжя, внаслідок чого майже 58 000 абонентів залишилися без електроенергії. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Близько трьох вибухів пролунали після 02:00. Зафіксовані пошкодження у житловому секторі, станом на 04:16 були поранені дві людини: 44-річна жінка та 91-річний чоловік. На місці працюють комунальні й інші служби.

За слова Федорова, енергетики відновлять живлення, як тільки дозволить безпекова ситуація.

ДОПОВНЕНО о 07:30. Внаслідок атаки пошкоджені 17 приватних будинків. Обом постраждалим медики надали необхідну допомогу та провели обстеження.

Знеструмленими лишаються 11 434 абоненти. Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки.

