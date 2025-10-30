Росіяни вдарили по Слов'янській ТЕС - загинули двоє людей, є поранені
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
Увечері 30 жовтня окупанти здійснили удар по теплоелектростанції у Слов'янську Донецької області, через що є дві жертви, а також постраждалі. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.
"Зараз, кілька годин тому, був удар по Слов’янській ТЕС – удар російських бомб. На жаль, дві людини загинули. Мої співчуття. Є поранені. І це виключно терор – нормальні так не воюють", - заявив глава держави.
Він зазначив, що "на таку російську війну" має бути належна реакція світу.
