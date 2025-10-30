Росія запустила по Україні 633 дрони та 52 ракети. Є прямі влучання – фото

Сили ППО змогли збити 623 повітряні цілі ворога, однак понад 60 дронів та 16 ракет влучили

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

У ніч проти 30 жовтня Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Ворог застосував 705 дронів та ракет, повідомили в Повітряних силах.

Росіяни запустили 633 дрони, серед яких близько 400 "шахедів", та 52 ракети – дев'ять із них балістичні.

Загалом ворог застосував наступні види ракет:

→ чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із Нижнєгородської області

→ п'ять балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23" із Ростовської області

→ вісім крилатих ракет "Калібр";

→ дві крилаті ракети "Іскандер-К" із Курська та Воронезької області

→ 30 крилатих ракет Х-101 із Саратовської області;

→ дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 з акваторії Чорного моря;

→ одну керовану авіаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря.

Станом на 11:30, за попередніми даними, силам протиповітряної оборони вдалося збити 623 повітряні цілі: 592 дрони, сім "Калібрів", один "Іскандер", дві ракети Х-59/69 та 21 ракету Х-101. Ще три ракети були локаційно втрачені, інформація щодо місць їх падіння та наслідків уточнюється.

Зафіксовані прямі влучання 16 ракет та 63 ударних дронів на 20 локаціях та падіння збитих або уламків на 19 локаціях.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що ворог бив по енергетиці та звичайному життю в регіонах. Атаковані Вінниччина, Київщина, Миколаївщина, Черкащина, Полтавщина, Дніпровщина, Чернігівщина, Сумщина, Івано-Франківщина та Львівщина. В регіонах тривають аварійні та рятувальні роботи.