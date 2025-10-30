Россия запустила по Украине 633 дрона и 52 ракеты. Есть прямые попадания – фото
В ночь на 30 октября Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Враг применил 705 дронов и ракет, сообщили в Воздушных силах.
Россияне запустили 633 дрона, среди которых около 400 "шахедов", и 52 ракеты – девять из них баллистические.
В общем враг применил следующие виды ракет:
→ четыре аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Нижегородской области
→ пять баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Ростовской области
→ восемь крылатых ракет "Калибр";
→ две крылатые ракеты "Искандер-К" из Курска и Воронежской области
→ 30 крылатых ракет Х-101 из Саратовской области;
→ две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из акватории Черного моря;
→ одну управляемую авиационную ракету Х-31П из акватории Черного моря.
По состоянию на 11:30, по предварительным данным, силам противовоздушной обороны удалось сбить 623 воздушные цели: 592 дрона, семь "Калибров", один "Искандер", две ракеты Х-59/69 и 21 ракету Х-101. Еще три ракеты были локально потеряны, информация о местах их падения и последствиях уточняется.
Зафиксированы прямые попадания 16 ракет и 63 ударных дронов на 20 локациях и падение сбитых или обломков на 19 локациях.
Президент Владимир Зеленский отметилчто враг бил по энергетике и обычной жизни в регионах. Атакованы Винницкая, Киевская, Николаевская, Черкасская, Полтавская, Днепровская, Черниговская, Сумская, Ивано-Франковская и Львовская области. В регионах продолжаются аварийные и спасательные работы.
- В частности, ночью 30 октября враг атаковал теплоэлектростанции в разных регионах. Есть повреждения в Черкасской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской областях. Это уже третья массированная атака на ТЭС компании за октябрь.
- Также Россия ударила по общежитию в Запорожье. Известно о 17 пострадавших и двух погибших, тела которых достали из-под завалов.
- Ладыжин в Винницкой области остался без света, тепла и воды из-за российской атаки. Временно не работают детские сады.
