Россия запустила по Украине 633 дрона и 52 ракеты. Есть прямые попадания – фото

Силы ПВО смогли сбить 623 воздушные цели врага, однако более 60 дронов и 16 ракет попали

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

В ночь на 30 октября Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Враг применил 705 дронов и ракет, сообщили в Воздушных силах.

Россияне запустили 633 дрона, среди которых около 400 "шахедов", и 52 ракеты – девять из них баллистические.

В общем враг применил следующие виды ракет:

→ четыре аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Нижегородской области

→ пять баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Ростовской области

→ восемь крылатых ракет "Калибр";

→ две крылатые ракеты "Искандер-К" из Курска и Воронежской области

→ 30 крылатых ракет Х-101 из Саратовской области;

→ две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из акватории Черного моря;

→ одну управляемую авиационную ракету Х-31П из акватории Черного моря.

По состоянию на 11:30, по предварительным данным, силам противовоздушной обороны удалось сбить 623 воздушные цели: 592 дрона, семь "Калибров", один "Искандер", две ракеты Х-59/69 и 21 ракету Х-101. Еще три ракеты были локально потеряны, информация о местах их падения и последствиях уточняется.

Зафиксированы прямые попадания 16 ракет и 63 ударных дронов на 20 локациях и падение сбитых или обломков на 19 локациях.

Президент Владимир Зеленский отметилчто враг бил по энергетике и обычной жизни в регионах. Атакованы Винницкая, Киевская, Николаевская, Черкасская, Полтавская, Днепровская, Черниговская, Сумская, Ивано-Франковская и Львовская области. В регионах продолжаются аварийные и спасательные работы.