Удары по ТЭС, ферме, домам: детали и фото последствий массированной ночной атаки

Оккупанты устроили уже третью массированную атаку на теплоэлектростанции ДТЭК за октябрь и ударили по другим гражданским объектам

Последствия в Черкасской области (Фото: ГСЧС)

В результате массированной российской ракетно-дроновой атаки в ночь на 30 октября есть повреждения в Черкасской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской областях. Об этом сообщили представители местной власти и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Компания ДТЭК сообщила, что Россия снова атаковала теплоэлектростанции в разных регионах, в результате чего серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанций.

Это уже третья массированная атака на ТЭС компании за октябрь.

На рассвете враг нанес массированный удар по объекту критической инфраструктуры Прикарпатья, сообщила руководительница Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

Известно о двух домохозяйствах, которые получили незначительные повреждения, однако обошлось без пострадавших.

Из-за массированной атаки введены аварийные отключения света.

В Черкасской области в результате российской агрессии возник пожар на ферме, сообщили спасатели.

Огонь охватил кровлю на площади 1200 кв. м, пожар уже потушили. Погибло одно животное, пострадавших среди людей нет.

Также под ударом была Киевская область, однако попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено, сообщил глава ОВА Николай Калашник.

В Борисполе пострадала женщина 35 лет, она получила термические ожоги тела, резаные и рваные раны нижних и верхних конечностей, перелом ключицы.

В Бориспольском районе повреждены семь частных домов, здания предприятия, в трех многоэтажках выбиты окна. Повреждены девять автомобилей и восемь автобусов, две машины уничтожены.

В Белоцерковском районе поврежден один частный дом.

В Запорожье из-за российской атаки частично разрушено общежитие: там пострадали 15 человек, среди них шесть детей.