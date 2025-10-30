Россия бьет по энергетике: в большинстве областей начались экстренные отключения света
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
В ночь на 30 октября и утром 31-го Россия снова наносит массированный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре Украины. В большинстве регионов введены аварийные отключения электроэнергии, сообщает Укрэнерго.
Экстренные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Министр энергетики Светлана Гринчук отметила, что как только станет возможным, спасатели, ремонтные бригады и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, восстановление питания и оценку ущерба.
В Запорожье из-за российской атаки частично разрушено общежитие: там пострадали 11 человек, в том числе шесть детей.
- С осени Россия существенно усилила атаки на украинскую энергетику. По всей стране вводят графики отключения света.
- 28 октября Зеленский сообщил, что союзники Украины основали коалицию по поддержке энергетической сферы, пострадавшей в результате российских ударов.
