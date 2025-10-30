Росія б'є по енергетиці: у більшості областей почалися екстрені відключення світла

Окупанти знову гатять ракетами і безпілотниками по українській енергетиці

Ілюстративне фото: Сумиобленерго

У ніч проти 30 жовтня і зранку 31-го Росія знову завдає масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України. У більшості регіонів запроваджено аварійні відключення електроенергії, повідомляє Укренерго.

Екстрені відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук зазначила, що щойно стане можливим, рятувальники, ремонтні бригади й енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, відновлення живлення та оцінювання збитків.

У Запоріжжі через російську атаку частково зруйновано гуртожиток: там постраждали 11 людей, серед них шість дітей.