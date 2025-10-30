Росія вдарила по гуртожитку у Запоріжжі: 11 постраждалих, з них шестеро дітей – фото, відео
У ніч проти 30 жовтня росіяни впродовж кількох годин поспіль атакували Запоріжжя і Запорізький район, влучивши у гуртожиток. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

У гуртожитку зруйновано кілька поверхів. Сталося декілька займань у житловій забудові. Постраждали й обʼєкти інфраструктури.

Ворог бив по місту ракетами та безпілотниками. було вісім ракетних ударів по обласному центру.

Станом на 06:22 відомо про 11 постраждалих, серед них шестеро дітей віком від трьох до шести років.

ДОПОВНЕНО О 07:25. РФ запустила по Запоріжжю вісім ракет і 20 ударних дронів, повідомила секретарка міськради Регіна Харченко.

Під завалами гуртожитку може знаходитись одна людина.

Сталося руйнування з першого по четвертий поверхи, після чого обвалився п’ятий, повідомили рятувальники і показали відео.

