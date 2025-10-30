Удари по ТЕС, фермі, будинках: деталі та фото наслідків масованої нічної атаки

Окупанти влаштували вже третю масовану атаку на теплоелектростанції ДТЕК за жовтень та вдарили по інших цивільних об'єктах

Наслідки у Черкаській області (Фото: ДСНС)

Внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки у ніч проти 30 жовтня є пошкодження у Черкаській, Київській, Івано-Франківській, Запорізькій областях. Про це повідомили представники місцевої влади та Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Компанія ДТЕК повідомила, що Росія знову атакувала теплоелектростанції в різних регіонах, внаслідок чого серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанцій.

Це вже третя масована атака на ТЕС компанії за жовтень.

На світанку ворог завдав масованого удару по обʼєкту критичної інфраструктури Прикарпаття, повідомила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Відомо про два домогосподарства, що зазнали незначних ушкоджень, проте минулося без постраждалих.

Через масовану атаку введено аварійні вимкнення світла.

У Черкаській області внаслідок російської агресії виникла пожежа на фермі, повідомили рятувальники.

Вогонь охопив покрівлю на площі 1200 кв. м, пожежу вже загасили. Загинула одна тварина, постраждалих серед людей немає.

Також під ударом була Київська область, проте влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено, повідомив глава ОВА Микола Калашник.

У Борисполі постраждала жінка 35 років, вона отримала термічні опіки тіла, різані та рвані рани нижніх і верхніх кінцівок, перелом ключиці.

У Бориспільському районі пошкоджено сім приватних будинків, будівлі підприємства, у трьох багатоповерхівках вибито вікна. Пошкоджено дев’ять автомобілів та вісім автобусів, дві автівки знищено.

У Білоцерківському районі пошкоджено один приватний будинок.

У Запоріжжі через російську атаку частково зруйновано гуртожиток: там постраждали 15 людей, серед них шестеро дітей.