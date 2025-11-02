Россия ударила по Запорожью – без света почти 58 000 абонентов, фото
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
В ночь на 2 ноября Россия атаковала Запорожье, в результате чего почти 58 000 абонентов остались без электроэнергии. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Иван Федоров.
Около трех взрывов прогремели после 02:00. Зафиксированы повреждения в жилом секторе, по состоянию на 04:16 были ранены два человека: 44-летняя женщина и 91-летний мужчина. На месте работают коммунальные и другие службы.
По слова Федорова, энергетики возобновят питание, как только позволит ситуация с безопасностью.
- 30 октября россияне ударили по Славянской ТЭС, в результате чего погибли двое энергетиков, еще пятеро работников станции получили ранения.
- В тот же день через российскую атаку без света, тепла и воды остался Ладыжин в Винницкой области.
