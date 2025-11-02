Удар по Дніпропетровщині 1 листопада. Кількість загиблих зросла до чотирьох, серед них – діти
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
У Самарівському районі Дніпропетровської області зросла кількість жертв через удар 1 листопада. Голова обласної військової адміністрації Владислав Гайвоненко повідомив про загибель двох дітей.
"Загинули дві дитини – хлопчики 11 і 14 років. Співчуття рідним. Загалом трагедія забрала чотири життя", – зазначив він.
Ворог атакував Самарівський район увечері 1 листопада, спалахнула пожежа в магазині. Станом на 20:43 було відомо про одного загиблого, однак о 22:18 Гайваненко повідомив про смерть 50-річної постраждалої в лікарні. За його інформацією, у жінки були важкі поранення.
Постраждали від атаки вісім осіб, серед яких половина були "важкі", зазначав голова ОВА.
- Вранці 1 листопада росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву – загинула людина, є постраждалі.
- У ніч проти 2 листопада ворог атакував Запоріжжя, через що були знеструмлені майже 58 000 абонентів. Постраждали дві людини.
Коментарі (0)