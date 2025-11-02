Удар по Днепропетровской области 1 ноября. Погибших уже четыре человека, среди них – дети
В Самаровском районе Днепропетровской области возросло количество жертв из-за удара 1 ноября. Глава областной военной администрации Владислав Гайвоненко сообщил о гибели двух детей.
"Погибли два ребенка – мальчики 11 и 14 лет. Соболезнования родным. В целом трагедия унесла четыре жизни", – отметил он.
Враг атаковал Самаровский район вечером 1 ноября, вспыхнул пожар в магазине. По состоянию на 20:43 было известно об одном погибшем, однако в 22:18 Гайваненко сообщил о смерти 50-летней пострадавшей в больнице. По его информации, у женщины были тяжелые ранения.
Пострадали от атаки восемь человек, среди которых половина были "тяжелые", отмечал глава ОВА.
- Утром 1 ноября россияне нанесли ракетный удар по Николаеву – погиб человек, есть пострадавшие.
- В ночь на 2 ноября враг атаковал Запорожье, из-за чего были обесточены почти 58 000 абонентов. Пострадали два человека.
