Удар по Днепропетровской области 1 ноября. Погибших уже четыре человека, среди них – дети

Два подростка умерли в больнице из-за тяжелых травм, полученных во время вражеского удара

Атака на Днепропетровскую область (Фото: ГСЧС)

В Самаровском районе Днепропетровской области возросло количество жертв из-за удара 1 ноября. Глава областной военной администрации Владислав Гайвоненко сообщил о гибели двух детей.

"Погибли два ребенка – мальчики 11 и 14 лет. Соболезнования родным. В целом трагедия унесла четыре жизни", – отметил он.

Враг атаковал Самаровский район вечером 1 ноября, вспыхнул пожар в магазине. По состоянию на 20:43 было известно об одном погибшем, однако в 22:18 Гайваненко сообщил о смерти 50-летней пострадавшей в больнице. По его информации, у женщины были тяжелые ранения.

Пострадали от атаки восемь человек, среди которых половина были "тяжелые", отмечал глава ОВА.