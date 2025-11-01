Россияне атаковали Днепропетровскую область: есть погибшие и раненые, загорелся магазин

ГСЧС сообщило о жертвах и пострадавших из-за атак РФ в Марганце и Самаровском районе Днепропетровщины

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

В субботу, 1 ноября, россияне атаковали Днепропетровскую область, из-за чего есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщила государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По ее данным, в Марганце погиб мужчина, еще один мужчина и женщина получили травмы; из-за атаки FPV-дроном в Никополе произошел пожар в здании – пожарные потушили пламя на площади 80 квадратных метров.

"Вечером россияне атаковали Самаровский район: загорелся магазин, пожар ликвидируют пожарные. В результате этого удара также есть погибшие и травмированные", – говорится в публикации.

В то же время из-за дроновых атак была повреждена инфраструктура в Шахтерской и Петропавловской громадах Синельниковского района.

ОБНОВЛЕНО в 20:20. "По имеющейся на данный момент информации, в Самаровском районе в результате вражеской атаки пострадали восемь человек. Все госпитализированы. Половина – "тяжелые". Остальные в состоянии средней тяжести", – написал и.о. главы обладминистрации Владислав Гайваненко.

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Тем временем из-за российских ударов была обесточена часть Сум и района, специалисты работают над восстановлением электричества, сообщил руководитель обладминистрации Олег Григоров.

Ранее он написал о гибели 57-летнего мужчины из-за атаки российского дрона в приграничной Миропольской громаде; также ранен 33-летний житель Сумской громады – мужчина пострадал во время сбивания российских беспилотников, атаковавших энергообъекты.

Также оккупанты снова атаковали гражданский транспорт в области: в Середино-Будской из-за попадания БпЛА в автомобиль пострадал 29-летний мужчина, в Николаевской сельской общине российский дрон попал в микроавтобус.

"Внутри был только водитель – он успел покинуть транспорт до попадания. От удара маршрутка загорелась. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Перевозчик пока приостанавливает движение в направлении этой Николаевской общины", – написал Григоров.

Он отметил, что эта община почти полгода находится в зоне обязательной эвакуации: "Часть людей выехала, но некоторые вернулись – несмотря на постоянные угрозы".

Фото: Сумская ОВА