Росіяни атакували Дніпропетровщину: є загиблі та поранені, зайнявся магазин – фото

Росіяни атакували Дніпропетровщину: є загиблі та поранені, зайнявся магазин – фотооновлено
У суботу, 1 листопада, росіяни атакували Дніпропетровщину, через що є загиблі та постраждалі. Про це повідомила державна служба з надзвичайних ситуацій.
За її даними, у Марганці загинув чоловік, ще один чоловік та жінка отримали травми; через атаку FPV-дроном у Нікополі сталась пожежа у будівлі – вогнеборці загасили полум'я на площі 80 метрів квадратних.
"Увечері росіяни атакували Самарівський район: зайнявся магазин, пожежу ліквідовують вогнеборці. Внаслідок цього удару також є загиблі та травмовані", – йдеться у дописі.
Водночас через дронові атаки було пошкоджено інфраструктуру у Шахтарській та Петропавлівській громадах Синельниківського району.
ОНОВЛЕНО о 20:20. "За інформацією на зараз, у Самарівському районі через ворожу атаку постраждали вісім людей. Всі госпіталізовані. Половина – "важкі". Решта в стані середньої тяжкості", – написав в.о. керівника обладміністрації Владислав Гайваненко.
Тим часом через російські удари було знеструмлено частину Сум та району, фахівці працюють над відновленням електрики, повідомив керівник обладміністрації Олег Григоров.
Раніше він написав про загибель 57-річного чоловіка через атаку російського дрона у прикордонній Миропільській громаді; також поранено 33-річного жителя Сумської громади – чоловік постраждав під час збиття російських безпілотників, що атакували енергооб'єкти.
Також окупанти знову атакували цивільний транспорт в області: у Середино-Будській через влучання БпЛА в автомобіль постраждав 29-річний чоловік, у Миколаївській сільській громаді російський дрон влучив у мікроавтобус.
"Всередині був лише водій – він устиг залишити транспорт до влучання. Від удару маршрутка загорілася. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Перевізник поки призупиняє рух у напрямку цієї Миколаївської громади", – написав Григоров.
Він зазначив, що ця громада майже пів року перебуває у зоні обов'язкової евакуації: "Частина людей виїхала, але дехто повернувся – попри постійні загрози".
- Вранці 1 листопада росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву – загинула людина, є постраждалі.
