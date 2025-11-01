Росіяни вдарили касетним "Іскандером" по Миколаєву: є загиблий та 15 поранених

Близько 07:20 суботи окупанти завдали удару балістичною ракетою по місту Миколаїв

Наслідки атаки (Фото: Миколаївська ОВА)

Вранці у суботу, 1 листопада, росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву, є жертви. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, близько 07:20 окупанти завдали удару балістичною ракетою (попередньо "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною) по Миколаєву.

Одна людина загинула внаслідок атаки РФ. Також відомо про 15 поранених (різного ступеня важкості). Серед постраждалих дитина, лікарі оцінюють стан як середньої тяжкості.

Також пошкоджено автозаправну станцію та автомобілі.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич додав, що окупанти вдарили по цивільних. Він висловив співчуття рідними вбитого, а також побажав скорішого одужання постраждалим.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що рятувальників залучали до ліквідації небезпек на місці удару. Проводилися роботи зі змивання розлитого пального за допомогою води та повітряно-механічної піни, аби запобігти загорянню.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС