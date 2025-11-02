Среди жертв ударов РФ по Днепропетровщине есть украинские военные – группировка "Восток"

Иллюстративное фото: Depositphotos

В субботу, 1 ноября, оккупанты осуществили комбинированный удар по Днепропетровщине, среди пострадавших и погибших есть украинские защитники. Об этом сообщила группировка войск "Восток".

"Вчера, 1 ноября 2025 года, враг осуществлял ракетно-дроновой удар по громадам Днепропетровской области. Пострадали Никополь, Песчанская, Покровская, Марганецкая, Червоногригорьевская громады. В результате вражеского комбинированного удара есть, к сожалению, погибшие и раненые и среди военнослужащих ВСУ", – говорится в публикации.

Новость дополняется...