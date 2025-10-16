РФ ударила двумя баллистическими ракетами по учебному подразделению в тылу: есть потери
В четверг, 16 октября, Россия нанесла ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск, расположенном в тыловой и относительно спокойной части страны. Об этом сообщило Оперативное командование "Юг".
Оккупанты применили для удара две баллистические ракеты. Несмотря на уведомления, перемещение в укрытие и другие меры безопасности, полностью избежать потерь не удалось.
Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь. В ближайшее время военнослужащие подразделения смогут связаться со своими близкими, отметили в ОК "Юг".
Решением главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского по данному факту Военная служба правопорядка проводит служебное расследование.
ОК "Юг" выразило соболезнования семьям погибших.
- Россия регулярно бьет по учебным подразделениям ВСУ. 24 сентября Сухопутные войска сообщили, что российская армия нанесла комбинированный удар двумя ракетами "Искандер" по территории одного из учебных подразделений.
- Впоследствии стало известно, что речь идет о Гончаровском Черниговской области. После атаки подразделения начали переводить в другие области.
Комментарии (0)