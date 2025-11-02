Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру в Одесской области, есть погибшие – видео

В результате вражеского удара вспыхнули пять грузовиков, один из пострадавших получил ожоги

Атака в Одесской области (Фото: t.me/odeskaODA)

В ночь на 2 ноября Россия атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками. Есть погибшие и пострадавшие, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, несмотря на активную работу сил противовоздушной обороны, есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Вспыхнули пять грузовиков на автостоянке, сообщили спасатели.

По предварительной информации, погибли два человека, их личности сейчас устанавливаются.

Также известно о двух пострадавших, один из них госпитализирован с термическими ожогами от пламени. Состояние мужчины врачи оценивают как средней тяжести.

Спасатели на месте атаки (Фото: ГСЧС)

Повреждения (Фото: t.me/odeskaODA)