Росіяни атакували дронами цивільну інфраструктуру в Одеській області, є загиблі – відео
Атака в Одеській області (Фото: t.me/odeskaODA)

У ніч проти 2 листопада Росія атакувала цивільну інфраструктуру Одеської області ударними безпілотниками. Є загиблі й постраждалі, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, попри активну роботу сил протиповітряної оборони, є пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури. Спалахнули п'ять вантажівок на автостоянці, повідомили рятувальники. 

За попередньою інформацією, загинули дві людини, їхні особи наразі встановлюють. 

Також відомо про двох постраждалих, один із них госпіталізований з термічними опіками від полум'я. Стан чоловіка лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Рятувальники на місці атаки (Фото: ДСНС)
Росіяни атакували дронами цивільну інфраструктуру в Одеській області, є загиблі – відео
Пошкодження (Фото: t.me/odeskaODA)

  • У ніч проти 2 листопада ворог атакував Запоріжжя, внаслідок чого майже 58 000 абонентів були знеструмлені.
  • Також зросла кількість жертв через удар по Дніпропетровській області 1 листопада. Загинули два хлопці 11 і 14 років.
