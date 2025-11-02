Росіяни атакували дронами цивільну інфраструктуру в Одеській області, є загиблі – відео
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
У ніч проти 2 листопада Росія атакувала цивільну інфраструктуру Одеської області ударними безпілотниками. Є загиблі й постраждалі, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
За його словами, попри активну роботу сил протиповітряної оборони, є пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури. Спалахнули п'ять вантажівок на автостоянці, повідомили рятувальники.
За попередньою інформацією, загинули дві людини, їхні особи наразі встановлюють.
Також відомо про двох постраждалих, один із них госпіталізований з термічними опіками від полум'я. Стан чоловіка лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
- У ніч проти 2 листопада ворог атакував Запоріжжя, внаслідок чого майже 58 000 абонентів були знеструмлені.
- Також зросла кількість жертв через удар по Дніпропетровській області 1 листопада. Загинули два хлопці 11 і 14 років.
