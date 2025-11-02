Росіяни атакували дронами цивільну інфраструктуру в Одеській області, є загиблі – відео

Атака в Одеській області (Фото: t.me/odeskaODA)

У ніч проти 2 листопада Росія атакувала цивільну інфраструктуру Одеської області ударними безпілотниками. Є загиблі й постраждалі, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, попри активну роботу сил протиповітряної оборони, є пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури. Спалахнули п'ять вантажівок на автостоянці, повідомили рятувальники.

За попередньою інформацією, загинули дві людини, їхні особи наразі встановлюють.

Також відомо про двох постраждалих, один із них госпіталізований з термічними опіками від полум'я. Стан чоловіка лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Рятувальники на місці атаки (Фото: ДСНС)

Пошкодження (Фото: t.me/odeskaODA)