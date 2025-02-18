Буданов заявил, что российские специалисты доработали северокорейскую ракету KN-23

Кирилл Буданов утверждает, что сотрудничество РФ и КНДР представляет серьезную угрозу для международного сообщества

Кирилл Буданов (Фото: ГУР)

Северокорейские баллистические ракеты KN-23, применяемые россиянами в войне против Украины, стали более точными после доработки. Об этом в интервью медиа The Chosun сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

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По его словам, Северная Корея и Россия укрепляют военное сотрудничество во многих секторах, включая технологии, науку и промышленность.

"Это сотрудничество достигает высочайшего уровня и представляет серьезную угрозу для международного сообщества", — подчеркнул Буданов.

В качестве примера он привел ракету KN-23, которую Пхеньян предоставил Москве.

"Сначала ее точность была очень низкой, с погрешностью от 500 до 1500 метров. Но российские ракетчики внесли технические доработки, которые решили проблему. Ракета теперь гораздо более точная и представляет гораздо большую угрозу", – констатировал глава ГУР.

Он предупредил, что этот технологический прогресс может иметь серьезные последствия для безопасности Южной Кореи и Японии, обе из которых находятся в зоне действия ракет КНДР.

"Северная Корея использует эту войну, чтобы получить боевой опыт и модернизировать свои военные технологии. Это будет иметь длительные последствия для безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", – резюмировал Буданов.

23 января 2025 года Буданов заявил, что в 2025 году КНДР передаст России новую партию баллистических ракет малой дальности KN-23, артиллерийские системы и снаряды.

8 февраля стало известно, что Северная Корея станет производить беспилотники, разработанные совместно с Россией.

11 февраля разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР направила около 200 единиц дальнобойной артиллерии в Россию.