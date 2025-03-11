Військовий експерт Кевлюк пояснив, що ускладнило ситуацію для Сил оборони в Курській області

Росіяни залучили своїх фахівців з безпілотної авіації, які створюють для українських постачань значні проблеми, стверджує Віктор Кевлюк

Українські військові (Фото: Генштаб)

Суттєво обмежена українська логістика, політичний тиск і чисельна перевага росіян ускладнили ситуацію для Сил оборони в Курській області РФ, вважає експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк. Таку думку він висловив у коментарі LIGA.net для тексту про ситуацію на Курському напрямку.

За його словами, росіяни зрозуміли, що вплив на українську логістику може дати потрібні результати. Логістика українських сил важка – лісисто-болотиста місцевість, контролювати єдину асфальтову дорогу складно.

Експерт зазначив, що росіяни залучили своїх фахівців з безпілотної авіації, які створюють для українських постачань значні проблеми.

До того ж росіяни створили перевагу в особовому складі на потрібних напрямках і мають безперебійну логістику з власної національної території, постачаючи залізницею боєприпаси та відремонтовану техніку, додав Кевлюк.