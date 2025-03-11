Військовий експерт Кевлюк пояснив, що ускладнило ситуацію для Сил оборони в Курській області
Суттєво обмежена українська логістика, політичний тиск і чисельна перевага росіян ускладнили ситуацію для Сил оборони в Курській області РФ, вважає експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк. Таку думку він висловив у коментарі LIGA.net для тексту про ситуацію на Курському напрямку.
За його словами, росіяни зрозуміли, що вплив на українську логістику може дати потрібні результати. Логістика українських сил важка – лісисто-болотиста місцевість, контролювати єдину асфальтову дорогу складно.
Експерт зазначив, що росіяни залучили своїх фахівців з безпілотної авіації, які створюють для українських постачань значні проблеми.
До того ж росіяни створили перевагу в особовому складі на потрібних напрямках і мають безперебійну логістику з власної національної території, постачаючи залізницею боєприпаси та відремонтовану техніку, додав Кевлюк.
- 27 лютого 2025 року повідомлялося, що Північна Корея надіслала від 1000 до 3000 додаткових військових для боїв у Курській області на боці Росії.
- 7 березня глава ЦПД Коваленко повідомив, що на прикордонних територіях Сумської області тривають складні бої. Його коментар з’явився після інформації про прорив росіян через український рубіж оборони південніше Суджі в Курській області.