"Продовжуються складні бої". У ЦПД прокоментували ситуацію в прикордонні Сумщини

Солдат с автоматом (Фото: depositphotos.com)

На прикордонних територіях Сумщини тривають складні бої. Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко після появи інформації про прорив росіян через український рубіж оборони південніше Суджі в Курській області.

Коваленко стверджує, що російські штурмові групи намагаються прориватися і рухатися в бік траси від Юнаківки у Сумській області до Суджі на Курщині. Українські військові ведуть бої та завдають росіянам значних втрат.

Генеральний штаб цю ситуацію не коментував.

Раніше Українська правда із посиланням на дані мапи DeepState та військового, який діє в цьому районі, повідомила, що армія РФ прорвалася через український рубіж оборони південніше Суджі. Сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію.

"Це сталося не раптово, а поступово й планомірно. Ще до Нового року росіяни зайшли на Курилівку, де одна з наших бригад залишила позиції. Після цього противник накопичував сили й систематично проводив штурмові дії. Вчора та позавчора (6 та 5 березня) зробили ривок – ось і результат", – сказав співрозмовник журналістів.

Мапа: DeepState

За словами неназваного військового, росіяни прорвали район блокування – територію, де українські військові намагаються стримувати ворога, щоб не опинитися під загрозою часткового або повного оточення.

Мапа: DeepState

За інформацією співрозмовника УП, Сили оборони зараз намагаються стабілізувати ситуацію на ділянці, щоб росіяни не змогли "остаточно закрити шляхи сполучення".

3 березня речник Держприкордонслужби Демченко заявив, що росіяни у Сумській області намагаються перерізати логістику ЗСУ на Курщині.

Того самого дня Повітряні сили уразили об’єкт росіян у Курській області, звідки запускали дрони по ЗСУ.