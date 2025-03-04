Повітряні сили уразили об’єкт росіян у Курській області: звідти запускали дрони по ЗСУ

Знищено ворожі бліндажі, вогневі позиції та до 30 військовослужбовців російської армії

Російські загарбники (Фото: ресурс окупантів)

Повітряні сили Збройних Сил України знищили військовий об’єкт росіян у Курській області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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У понеділок, 3 березня, ПС завдали успішного удару по військовому об’єкту 28 стрілецького батальйону 60 окремої мотострілецької бригади Збройних сил Росії в районі населеного пункту Троїцьке Курської області.

За результатами атаки знищено ворожі бліндажі, вогневі позиції та до 30 військовослужбовців російської армії, які брали участь у бойових діях проти України.

У Генштабі зазначили, що ця локація використовувалася для планування і проведення атак, зокрема запуску FPV-дронів по українських позиціях.

3 лютого 2025 року Повітряні сили ЗСУ завдали удару по пункту управління одного з підрозділів Збройних сил Росії у Курській області.

5 лютого Зеленський заявив, що удари по російських пунктах управління у Курській області були здійснені й українським, і західним озброєнням.