Воздушные силы поразили объект россиян в Курской области: оттуда запускали дроны по ВСУ

Уничтожены вражеские блиндажи, огневые позиции и до 30 военнослужащих российской армии

Российские захватчики (Фото: ресурс оккупантов)

Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили военный объект россиян в Курской области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В понедельник, 3 марта, ВС нанесли успешный удар по военному объекту 28-го стрелкового батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России в районе населенного пункта Троицкое Курской области.

По результатам атаки уничтожены вражеские блиндажи, огневые позиции и до 30 военнослужащих российской армии, участвовавших в боевых действиях против Украины.

В Генштабе отметили, что эта локация использовалась для планирования и проведения атак, в частности, для запуска FPV-дронов по украинским позициям.

3 февраля 2025 года Воздушные силы ВСУ нанесли удар по пункту управления одного из подразделений Вооруженных сил России в Курской области.

5 февраля Зеленский заявил, что удары по российским пунктам управления в Курской области были нанесены и украинским, и западным вооружением.