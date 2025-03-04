ВСУ ударили по командному пункту россиян в Донецкой области – Генштаб

Российские захватчики (Фото: ресурс оккупантов)

В понедельник, 3 марта, Силы обороны ударили по командному пункту россиян на территории Донецкой области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточный удар по пункту управления 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил России в населенном пункте Калинина Донецкой области.

В результате поражения нарушена система управления оккупационных войск, что существенно усложнило координацию действий воинских частей воздушно-десантной дивизии.

"Силы обороны Украины продолжают лишать врага возможности эффективно действовать на поле боя, методически разрушая его командные и логистические структуры", — отметили в Генштабе.

3 февраля 2025 года Воздушные силы ВСУ нанесли удар по пункту управления одного из подразделений Вооруженных сил России в Курской области.

25 февраля Силы обороны поразили командно-наблюдательный пункт россиян в Запорожской области.