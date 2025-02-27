Силы обороны ударили по командному пункту россиян в Запорожской области

Отмечается, что боевые возможности врага уменьшились после удара

ВСУ (Фото: Генштаб)

Силы обороны поразили 25 февраля командно-наблюдательный пункт россиян в Запорожской области. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

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Свой командный пункт оккупанты из 1429 мотострелкового полка обустроили в жилом здании возле села Копани Запорожской области. Оттуда же враг запускал дроны.

Отмечается, что после высокоточного удара по зданию существенно снизились возможности врага "терроризировать украинское мирное население".

"Воздушные силы ВСУ продолжат операции по уничтожению врага, его техники и военной инфраструктуры до тех пор, пока Российская Федерация не выведет свои войска с суверенной территории Украины", – подчеркнули в Генштабе.

Оккупированное село Копани расположено в Пологовском районе рядом с селом Работино и примерно в 80 км от Запорожья.

Скриншот карты

11 февраля Генштаб подтвердил, что за атакой на Саратов стоит Украина: поражен НПЗ.

22 февраля была поражена нефтеперекачивающая станция россиян в Краснодарском крае, Генштаб подтвердил удар.