Силы обороны ударили по командному пункту россиян в Запорожской области
ВСУ (Фото: Генштаб)

Силы обороны поразили 25 февраля командно-наблюдательный пункт россиян в Запорожской области. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Свой командный пункт оккупанты из 1429 мотострелкового полка обустроили в жилом здании возле села Копани Запорожской области. Оттуда же враг запускал дроны.

Отмечается, что после высокоточного удара по зданию существенно снизились возможности врага "терроризировать украинское мирное население".

"Воздушные силы ВСУ продолжат операции по уничтожению врага, его техники и военной инфраструктуры до тех пор, пока Российская Федерация не выведет свои войска с суверенной территории Украины", – подчеркнули в Генштабе.

Оккупированное село Копани расположено в Пологовском районе рядом с селом Работино и примерно в 80 км от Запорожья.

Силы обороны ударили по командному пункту россиян в Запорожской области
Скриншот карты
Читайте также
Генштаб: Силы обороны поразили два аэродрома россиян в Крыму
запорожская областьгенштабкомандный пункт