Генштаб: Силы обороны поразили два аэродрома россиян в Крыму

Под атакой оказались аэродромы оккупантов "Саки" и "Кача"

Аэродром в оккупированном Крыму (Иллюстративное фото: Wikipedia)

В ночь на 26 февраля Силы обороны нанесли удары по объектам оккупантов в Краснодарском крае России и временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Операцию провели бойцы Сил беспилотных систем ВСУ и Главного управления разведки Министерства обороны во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны.

По данным военных, произведено огненное поражение военных аэродромов "Саки" (возле поселка Новофедоровка в Евпаторийском районе) и "Кача" (город Севастополь) во временно оккупированном Крыму, а также Туапсинского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае.

В Генштабе отметили, что Туапсинский НПЗ производит переработку нефти заявленным объемом 12 млн тонн в год. Более 90% производимых нефтепродуктов идет на экспорт.

Также предприятие активно вовлечено в обеспечение российской оккупационной армии. В районе нефтеперерабатывающего завода зафиксировано не менее 40 взрывов. Есть информация о повреждении инфраструктуры завода.

Результаты поражения уточняются.