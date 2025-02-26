Генштаб: Силы обороны поразили два аэродрома россиян в Крыму
В ночь на 26 февраля Силы обороны нанесли удары по объектам оккупантов в Краснодарском крае России и временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Операцию провели бойцы Сил беспилотных систем ВСУ и Главного управления разведки Министерства обороны во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны.
По данным военных, произведено огненное поражение военных аэродромов "Саки" (возле поселка Новофедоровка в Евпаторийском районе) и "Кача" (город Севастополь) во временно оккупированном Крыму, а также Туапсинского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае.
В Генштабе отметили, что Туапсинский НПЗ производит переработку нефти заявленным объемом 12 млн тонн в год. Более 90% производимых нефтепродуктов идет на экспорт.
Также предприятие активно вовлечено в обеспечение российской оккупационной армии. В районе нефтеперерабатывающего завода зафиксировано не менее 40 взрывов. Есть информация о повреждении инфраструктуры завода.
Результаты поражения уточняются.
- 24 февраля 2025 года Генштаб подтвердил успешный удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу, вовлеченному в обеспечение оккупационной армии РФ.
- 26 февраля собеседник LIGA.net в украинской разведке сообщил, что Силы обороны ударили по морскому порту и НПЗ в российском Туапсе.