Россию массированно атаковали "обломки" БпЛА: прилетало по курортному Туапсе – фото, видео

Тупас (Фото:- wikipedia.org)

В ночь на 26 февраля неизвестные беспилотники атаковали российский курортный город Туапсе в Краснодарском крае. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, а местные паблики распространяют соответствующие видео.

По данным российских Telegram-каналов, в городе было слышно "свыше 40 взрывов". По предварительным данным, целью беспилотников был местный порт.

Губернатор написал о повреждении в результате атаки якобы только гражданские объекты – и только из-за "обломков".

Он пишет, что в Темрюкском районе выбило стекла в частном доме у станицы Старотитаровской, повредило крышу еще одного домовладения в поселке Стрелка.

В Туапсе поврежден частный дом, начался пожар.

Фото из российских пабликов

Фото из российских пабликов

В селе Джигинка под Анапой "обломки" БпЛА упали рядом с частным домом, повреждено хозяйственное сооружение, пишет Конддратьев.

Минобороны РФ насчитало в течение ночи 128 якобы сбитых или перехваченных БпЛА: 83 – над территорией Краснодарского края, 30 – над временно оккупированным Крымом, восемь – над Азовским морем, пять – над Черным, по одному – над Брянской и Курской областями.

24 февраля Генштаб подтвердил успешный удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу, вовлеченный в обеспечение оккупационной армии РФ.

Это была уже третья атака по этому НПЗ в течение месяца.

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